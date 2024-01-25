Maden şirketi değil mücadele kazandı

Malatya Pütürge’de yapılmak istenen profilit madeni kırma, eleme ve yıkama tesisine yönelik şirketin almak istediği “ÇED” başvurusu mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Halk “Mücadele kazandırdı” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Maden sahalarıyla delik deşik edilmiş durumda olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde yapılmak istenen yeni maden tesislerine karşı halkın mücadelesi sonuç verdi. Taşmış Mahallesi’nde Altuntaş Madencilik tarafından yapılması planlanan ‘kırma, eleme ve yıkama tesisi’ hakkında şirketin yaptığı çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Halkın mücadelesinin kazandığını söyleyen Pütürge Çevre Platformu Sözcüsü Ramazan Derin, "Önemli bir kazanım elde ettik" diye konuştu.

Birçok alanda kullanılan ve beyaz çimentonun da hammaddesi olan profilit yatağının tespit edildiği Pütürge ilçesindeki profilit maden tesisi, köylülerin ve yaşam savunucularının mücadelesi sonucu durduruldu.

BirGün’de 9 Ocak’ta "Bir ilçe daha maden arama kuşatmasında" başlığıyla Pütürge halkının mücadelesini gündeme getirmişti. Malatya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kendi sitesinde duyurduğu kararında, Altuntaş Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan ‘kırma, eleme ve yıkama tesisi’ ile ilgili projenin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespit edildiği ve ÇED sürecinin sonlandırıldığı kaydedildi.

EMSAL OLABİLİR

Uzun süredir Pütürge’de maden çalışmalarına karşı koyan Pütürge Çevre Platformu sözcüsü Ramazan Derin, kararın ardından BirGün’e konuştu. Pütürge’nin Taşmış Mahallesi’nde; ‘Profolit Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) talebi dosyasının iptal edildiğini söyledi. Derin, Taşmış, Ormaniçi ve Pazarcık Mahallesi muhtarları ile bölge halkının mücadelesine değinerek "Muhtarlarımız bu konuda duyarlı davrandı. Çeşitli kurumlara yapılmak istenen maden tesisine karşı itirazlarda bulunduk. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden bir yetkili şirketin dosyanın iptal edildiğini söyledi ve bu karar bizi mutlu etti" dedi. Özellikle Pütürge’nin Taşmış mahallesinde yoğun bir madencilik faaliyeti olduğunu anımsatan Derin, özetle şunları söyledi: "İlçemizde uzun yıllardır 33 maden sahasında çalışma yapılıyordu. Son olarak Taşmış Mahallesi’nde yapılmak istenen profilit maden kırma, eleme ve yıkama tesisi olacağını öğrendik, Şirketin de burada ÇED başvurusu öncesinde bir takım çalışmaları başlamıştı. Tesisin kurulması için çok önemli bir altyapı oluşturuldu, bir güvenlik, ışıklandırma gibi çalışmalar bile yapıldı. Şirket ÇED ile ilgili yapılan başvurunun kendi lehine sonuçlanacağını öngörüyordu ve bu nedenle rahat davrandı. Pütürge’de böyle bir tesisin kurulması ilçenin ekolojik dengesini, doğasını ve endemik bitki yapısını bitirecekti. Biz de buna karşı halkla birlikte burada önemli çalışmalar, toplantılar yaptık, örgütledik. Bu tesisin ve madenciliğin Pütürge’ye hiçbir getirisinin olmadığını anlattık. Büyük yıkım, talan anlamına gelen projenin iptal edilmesi önemli bir kazanımdır. ÇED talebinin iptal edilmesi bunun en güzel örneği ve diğer hukuki süreçlere de büyük orada olumlu yönde etki edecek ve emsal olacak. Bu kazanım sadece Pütürge için değil Malatya’nın diğer ilçelerine ve Türkiye’nin diğer illerindeki direnişlere de örnek olabilir."