Madenci güvenliği için cep harçlığı gibi ödenek!

2024 yılı yatırım programından madenci güvenliğine cep harçlığı çıktı. TTK’ye “Madencilik altyapı ve iyileştirme” çalışmaları için 9 milyon TL ödenek ayrıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın projeleri başta olmak üzere, artı değer üretmeyen çok sayıda projeye yüz milyonlarca lira ayrılan 2024 yılı yatırımlarından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) payına düşen tutar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Maden kazalarında sorumluluğu sorgulanan kuruma, 2024 yılında gerçekleştirmesi planlanan madencilik altyapı ve iyileştirme çalışmaları için adeta cep harçlığı verildi.

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelere 2024 yılı için ayrılması öngörülen ödeneklere yer verilen Yatırım Programı, madencilik sektöründeki iş güvenliğine yönelik zafiyetin süreceğini gözler önüne serdi.

FACİALAR DERS OLMADI

2023 yılında, “Madencilik Altyapı ve İyileştirme” çalışmaları için yalnızca 7 milyon 350 bin TL ödenek alabilen TTK’ya 2024 yılında da cep harçlığı olarak nitelendirilecek tutarda ödenek ayrıldığı belirlendi. TTK’nin Zonguldak'taki maden sahalarının altyapı ve iyileştirme çalışmaları için yalnızca 9 milyon TL ödenek ayrıldı. Madencilerin güvenliği için kritik önemi bulunan kalem için ayrılan düşük ödenek, “Maden faciaları ders olmadı” yorumlarına neden oldu. Madencilik Altyapı ve İyileştirme kalemine yazılan 9 milyon TL’nin ardından gözler, Yatırım Programı’nda yer alan ve artı değer üretmeyen projelere sunulan dev kaynağa çevrildi. Yatırım Programı’nda yer alan ve ayrılan kaynak itibarıyla öne çıkan bazı projeler ve maliyetleri şöyle:

İzmir Yüksek İhtisas Merkezi (Diyanet): 120 milyon TL

Sosyal Mekan Düzenleme (Diyanet): 35 milyon TL

FATİH Projesi (MEB): 3 milyar 82 milyon TL

Kitap-Yayın Alımı (Diyanet): 750 milyon TL

Taşra Teşkilat Binalarının Modernizasyonu (İletişim Başkanlığı): 23 milyon TL