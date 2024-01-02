Madenciler yeni yıla ocakta çalışarak girdiler

Amasya'nın Suluova ilçesinde maden işçileri, yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdi.

İlçede faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu. İşçiler, 2020'nin maden ocaklarında kazasız bir yıl olmasını dileyerek, maden kazalarında yaşamını yitiren arkadaşları için dua etti. Yeni Anadolu Madencilik A.Ş. Genel Müdürü Özkan Nihan, yer altına inerek, mesaide olan işçilerin yeni yıllarını kutladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Nihan'ı cep telefonundan arayarak işçilerin yeni yıllarını kutlayarak, 2024 yılının kazasız ve belasız geçmesini temenni etti.