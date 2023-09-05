Madende alınteri direnişi

Eskişehir’de hakları için yerin metrelerce altında açlık grevine başlayan 170 madenciden 6’sı hastaneye kaldırıldı. İşçilerden İsmail Çolak, "Koşullar ve açlık bünyelerimizi yordu. Mücadelemizde kararlıyız” dedi.

Oğulcan AYDIN

Eskişehir’de haklarını alamadıkları için kendini madene kapatan ve açlık grevine başlayan 170 madenciden 6’sı rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. İşçilerden İsmail Çolak, "Koşullar ve açlık bünyelerimizi yordu. Mücadelemizde kararlıyız” dedi. İşçi aileleri de Ankara'da eylem yaptı

2022’nin Aralık ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ndan ihale edilerek Yıldızlar SSS Holding’e geçen Doruk Madencilik’te işçiler, 2016 yılından beri kazanılmış haklarını alamazken, emekliliği gelen işçiler de kıdem tazminatlarını alamadı. 28 Ağustos Pazartesi günü vardiya çıkışlarında iş yeri önünde oturma eylemi yapmaya başlayan işçiler, sonuç alamayınca 31 Ağustos’ta kendilerini madene kapatarak açlık grevine başladı. İşçiler eylemlerinde 4'üncü günü geride bıraktı. 170 kadar madencinin bulunduğu madende, 6 madenci fenalaşarak hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan işçilerden İsmail Çolak BirGün’e yaptığı açıklamada: “Bu ülkede hakkımız dahi olsa bir şeyleri kazanabilmek için feda edilecek çok şey var. Sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz" İfadelerini kullandı.

Haklarını aramak için işi aksatmadan eylem başlattıklarını hatırlatan Çolak, “Haklarımızı aramak için iş aksatmadan eyleme geçtik. Ancak işverenler tarafından bizimle irtibat kurulmadı. Biz de yer altına kapanma kararı aldık. Ben madende iki gündür yemek yiyemediğim için yorgun düştüm. Koşullar ve açlık bünyelerimizi yordu. Hastaneye geldim ve serum aldım. Hakkımızı almak istiyoruz, gerekirse ölmeye razıyız” şeklinde konuştu. Sigorta girişlerinde de ihlallerinin yapıldığını ifade eden Çolak, “Kayyumdan, bu şirkete ne şekilde devredildik bilmiyoruz. Tazminat ödenecek diye vaatler verildi, 9 ay oldu ödenmedi. Ben 11 senedir çalışıyorum, neden hakkımı bırakayım. Sigorta girişimiz yer üstü olarak yapılmış, maaşımız bu şekilde düşürüldü. İhtar dahi çekmediler. Uyarı yapmadılar bize. Biz kararlıyız” dedi.

SORUMLU TMSF

Maden İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık'da BirGün’e yaptığı açıklamada “Firma yetkilileri geçen hafta bir teklifte bulundu, işçilerimiz de bu teklifi kabul etmedi. Toplu sözleşmeden doğan haklarını yansıtan kıdem tazminatlarını istiyorlar. Bu firmayla kimse çalışmak istemiyor. Hatanın büyüğü TMSF'ye ait. TMSF Başkanı yaptığı hata ile yüzleşsin. TMSF bu işçilerin alacaklarına garanti olsun” dedi.

AİLELER ANKARA'DA

İşçiler yerin altında açlık grevi ile direnişlerine devam ederken Doruk Madencilik yetkilileriyle görüşen madenci aileleri ''yetkili biz değiliz'' yanıtını aldı. Muhatap arayışını sürdüren aileler şirketin bağlı olduğu Yıldız SSS Holding'in Ankara'daki binasına gitti. Bina önünde önünde açıklama yapan ailelerden bir heyet şirket yetkilileriyle görüştü. Aileler açıklamada, “İşçilere ödenmeyen alacakların verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Doruk Madencilik’ten yapılan açıklamada, “TMSF döneminden kalan sendikal alacakların ise şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.