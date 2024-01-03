Madenler işçiye mezar oldu

2023’ün ilk günlerinde de alınmayan önlemler, sendikasızlık ve zor çalışma koşulları iş cinayetlerini ve kazalarına neden oldu. Bartın’da maden ocağında yaşanan kaza sonucu bir işçi ve Diyarbakır’da yaşanan iki farklı olayda şantiye şefi ve taş ustası hayatını kaybetti. Antep’te ise bir itfaiye eri yaralandı. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı köyünde özel şirkete ait maden ocağının eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün, 26 Aralık'ta kömür galerisine direk taşınan vagonların arasına sıkışarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. DİSK/Dev. Maden-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bartın Amasra’da özel bir maden ocağında 26 Aralık’ta vagonların arasına sıkışarak yaralanan ve Ankara’da tedavisi süren madenci Ferdi Özgün’ü kaybettik. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor, iş cinayetlerinin önlenmesi için tüm yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyoruz.”

Ferdi Özgün

ÇATIDAN DÜŞTÜ

Diyarbakır'da inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi Burak Soydaş, hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde yapımı süren Ali Pınar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı okulda şantiye şefi olarak çalışan Burak Soydaş, kontrol için çıktığı çatıdan iddiaya göre dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soydaş, kurtarılamadı. Yine Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında kaza meydana geldi. İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a çarptı. Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Antep'in Şahinbey ilçesinde ise yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşen itfaiye eri tedavi altına alındı. Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki tek katlı bir mobilya ve dekorasyon işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye eri Fazlı Tozan, dengesini kaybederek binanın çatısından düştü.