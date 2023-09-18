Mahalli idarelerin mali dengesi altüst

İktidarında ender görülen mahalli idarelerin bütçe fazlasını, “Uygulanan politikalardaki başarı” olarak değerlendiren AKP hükümeti, 2023’ün ilk çeyreğindeki rekor bütçe açığına ise engel olamadı. İl, ilçe, belde belediyeleri ve il özel idarelerinin bütçe açığı 12,2 milyar TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “2023 Yılı Mahalli İdareler Bütçe Denge Tablosu”, AKP iktidarının bütçe disiplinsizliğini gözler önüne serdi. 2022 yılını 41 milyar 622 milyon 759 bin TL’lik bütçe açığı ile kapatan mahalli idarelerin mali yapısındaki dengesizlik, 2023’ün ilk çeyreğinde de bozulmadı.

İl, ilçe, belde belediyeleri ve il özel idareleri Ocak-Mart 2023 döneminde 10 milyar TL’nin üzerinde açık verdi.

Mahalli idareler, 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 144 milyar 266 milyon 359 bin TL gelir elde etti. Toplam 144,2 milyar TL’lik gelirin 91 milyar 109 milyon 480 bin TL’si faiz ve cezalardan toplanan paralardan oluştu. Faiz ve cezaların ardından en büyük gelir kalemi ise 25 milyar 570 milyon 562 bin TL ile “Teşebbüs ve Mülkiyet” kalemi oldu.

BOZUK DENGE

Mahalli idarelerin giderleri ise gelirlerinin çok üzerine çıktı. Buna göre, 144,2 milyar TL’lik gelire karşın idarelerin Ocak-Mart dönemindeki toplam gideri, 156 milyar 542 milyon 856 bin TL olarak gerçekleşti. Gelir ve gider dengesine göre, mahalli idarelerin 2023’ün ilk çeyreğindeki bütçe açığı 12 milyar 276 milyon 497 bin TL olarak gerçekleşti.

İdarelerin, 12,2 milyar TL’lik bütçe açığına yol açan bazı harcama kalemleri ise şöyle sıralandı:

• Mal ve Hizmet Alımları: 72 milyar 776 milyon TL

• Faiz Harcamaları: 2 milyar 950 milyon TL

• Sermaye Giderleri: 44 milyar 823 milyon TL

• Cari Transferler: 9 milyar 130 milyon TL

• Borç Verme: 1 milyar 873 milyon TL

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2022’DE REKOR AÇIK

Mahalli idarelerin 2022’deki bütçe açığı kayıtlara, 41 milyar 622 milyon TL olarak geçti. İdarelerin 2022’deki gelirleri 468 milyar 146 milyon TL, harcamaları ise 509 milyar 769 milyon TL ile ifade edildi.