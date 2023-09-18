Saray’ın üzerinde “para” uçtu gitti

30 Ağustos kutlamalarında Saray’ın üzerinde bin 200 drone uçuran İletişim Başkanlığı’nın, ağustos ayında 430,4 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Seçimlerin düzenlendiği mayıs ayında ise 521,3 milyon TL harcandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Seçim tarihinin ilan edildiği 10 Mart itibarıyla Türkiye, büyük bölümü Cumhur İttifakı merkezli kirli bir propaganda sürecinin merkezi haline geldi. Montaj videolar ve dezenformasyon, propaganda sürecine damgasını vurdu. İkinci turu 28 Mayıs’ta tamamlanan seçimlerin ardından gözler, “İktidarın propaganda aracı” haline getirildiği gerekçesiyle eleştirilen İletişim Başkanlığı’nın harcamalarına çevrildi.

Seçimlerin gerçekleştirildiği mayıs ayında 521 milyon 439 bin TL’lik harcama ile kendi harcama rekorunu kıran İletişim Başkanlığı’nın, ek bütçe ile 2,4 milyar TL’ye çıkarılan bütçesinin büyük bölümünü tükettiği belirlendi. Genel bütçeli idarelerin harcama raporlarına göre, başkanlığın sekiz ayda yaptığı toplam harcamanın 12 aylık bütçesine oranı yüzde 75 olarak hesaplandı.

EK BÜTÇE DE YETMEDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bin 200 drone ile ışık gösterisi düzenleyen İletişim Başkanlığı, ağustos ayında 430 milyon 399 bin TL’lik harcamaya imza attı. 2023 yılı için 1 milyar 631 milyon TL olarak belirlenen bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 2 milyar 497 milyon TL’ye çıkarılan başkanlığın sekiz aylık harcama toplamı ise kayıtlara, 1 milyar 857 milyon TL olarak geçti.

2022’DE REKOR AÇIK

Mahalli idarelerin 2022’deki bütçe açığı kayıtlara, 41 milyar 622 milyon TL olarak geçti. İdarelerin 2022’deki gelirleri 468 milyar 146 milyon TL, harcamaları ise 509 milyar 769 milyon TL ile ifade edildi.

Meclis bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet vekilleri arasında kavga çıkmıştı.

MAHALLİ İDARELERİN MALİ DENGESİ ALTÜST

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “2023 Yılı Mahalli İdareler Bütçe Denge Tablosu”, AKP iktidarının bütçe disiplinsizliğini gözler önüne serdi. 2022 yılını 41 milyar 622 milyon 759 bin TL’lik bütçe açığı ile kapatan mahalli idarelerin mali yapısındaki dengesizlik, 2023’ün ilk çeyreğinde de bozulmadı. İl, ilçe, belde belediyeleri ve il özel idareleri Ocak-Mart 2023 döneminde 10 milyar TL’nin üzerinde açık verdi. Mahalli idareler, 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 144 milyar 266 milyon 359 bin TL gelir elde etti. Toplam 144,2 milyar TL’lik gelirin 91 milyar 109 milyon 480 bin TL’si faiz ve cezalardan toplanan paralardan oluştu. Faiz ve cezaların ardından en büyük gelir kalemi ise 25 milyar 570 milyon 562 bin TL ile “Teşebbüs ve Mülkiyet” kalemi oldu. Mahalli idarelerin giderleri ise gelirlerinin çok üzerine çıktı. Buna göre, 144,2 milyar TL’lik gelire karşın idarelerin Ocak-Mart dönemindeki toplam gideri, 156 milyar 542 milyon 856 bin TL olarak gerçekleşti. Gelir ve gider dengesine göre, mahalli idarelerin 2023’ün ilk çeyreğindeki bütçe açığı 12 milyar 276 milyon 497 bin TL olarak gerçekleşti. Öte yandan mahalli idarelerin 2022’deki bütçe açığı kayıtlara, 41 milyar 622 milyon TL olarak geçti. İdarelerin 2022’deki gelirleri 468 milyar 146 milyon TL, harcamaları ise 509 milyar 769 milyon TL ile ifade edildi.

HER AY YÜZ MİLYONLARCA TL

İletişim Başkanlığı Mayıs ayında 521,4 milyon TL’lik harcama ile bir rekora imza atarken ağustos ayında ise 430,4 milyon TL’lik harcama ile en yüksek ikinci aylık harcamasını gerçekleştirdi.