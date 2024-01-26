Mahfi Eğilmez'den ekonomiye yeni kavram: Türkiye'deki enflasyona adını biz verelim

Türkiye'nin 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdiğini, ayrıca 'açgözlülük' olarak greedflasyon sürecinin de yaşandığını belirten ekonomist Mahfi Eğilmez, "Bazı arkadaşlar bizde hangi tür enflasyon var diye soruyor: Bizde hepsi bir arada olduğundan buna da biz bir isim verelim: Multiflasyon" dedi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine yöneltildiğini belirttiği Türkiye'de hangi tür enflasyon olduğuna dair soruya yanıt verdi.

Eğilmez, "Bazı arkadaşlar bizde hangi tür enflasyon var diye soruyor: Bizde hepsi bir arada olduğundan buna da biz bir isim verelim: Multiflasyon. Yani çoklu enflasyon. Multiflasyon = Normal enflasyon + Skimpflasyon + Shrinkflasyon + Greedflasyon" diye yazdı.

Eğilmez, paylaşımının altına yapılan yorumda kendisine yöneltilen "Şu anki politikayla burdan çıkışın maliyeti kaç yıl olur?" sorusuna verdiği yanıtta ise halen sürdürülen para politikalarıyla buradan çıkılmasının da mümkün olmadığına dikkat çekti.

Bazı arkadaşlar bizde hangi tür enflasyon var diye soruyor:

Bizde hepsi bir arada olduğundan buna da biz bir isim verelim: Multiflasyon. Yani çoklu enflasyon.

Multiflasyon = Normal enflasyon + Skimpflasyon + Shrinkflasyon + Greedflasyon — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) January 26, 2024

NE OLMUŞTU?

Mahfi Eğilmez'in, yüksek enflasyonla birlikte Türkiye'nin 'skimpflasyon' (ürünün kalitesinin düşürülmesi) ve 'shrinkflasyon' (ürünün gramajının düşürülmesi) dönemine girdiğini açıklamasının ardından, "Bir de greedflasyon var" diyerek yüksek enflasyon olan ülkelerde ortaya çıkan, mal ve hizmetlerin satış fiyatını enflasyonun üzerinde artırma eylemi olarak açıklamıştı.

Eğilmez, greedflasyon için şu açıklamayı yapmıştı:

"Greed İngilizce'de açgözlülük demek. Bu da yüksek enflasyonun yarattığı ortamdan yararlanarak mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma eylemini tanımlıyor. Bu da dünyanın her tarafında görülebiliyor. Ne var ki enflasyonun çok yüksek olmadığı yerlerde fazla ortaya çıkmıyor. Greedflasyonun nedeni enflasyonun yüksekliği. Bu kadar yüksek enflasyonda greedflasyon kaçınılmazdır. Faizi gerçek enflasyonun üçte biri düzeyinde tutunca bunlar kaçınılmaz oluyor. O nedenle bu durumun oluşmasında firmalardan ziyade izlenen yanlış para ve maliye politikasının etkisi var. Dolayısıyla MB'nin kabahati başkalarında aramaya hakkı yok."



