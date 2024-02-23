Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Mayıs Cumartesi günü açıkladığı Yeni Bakanlar Kurulu listesinde yer alan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kim olduğu ve bugüne kadar hangi görevlerde bulunduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? 67. Dönem Hükümeti’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görevini sürdürecek olan Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.

Yeni Bakanlar Kurulu listesinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Haziran Cumartesi günü Meclis’te yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte belli olmuş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak Mahinur Özdemir Göktaş’ın yer almasıyla beraber yurttaşlar Mahinur Özdemir Göktaş kimdir sorusunu araştırmaya başladı. Peki Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? 67. Dönem Hükümeti’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görevini sürdürecek olan Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

7 Kasım 1982’de Brüksel’de doğan aslen Konyalı olan Mahinur Özdemir Göktaş lisans eğitimini Université libre de Bruxelles insan kaynakları mühendisliği bölümünde, yüksek lisansını ise kamu yönetimi bölümünde yaptı.

Belçika ve Türk vatandaşı olan Göktaş siyasi kariyerine 2009’da Brüksel’de hristiyan demokrat çizgideki CDH’den Brüksel Meclisi’ne girerek başladı. Mahinur Özdemir Göktaş Avrupa’da vekil seçilen ilk kadın başörtülü siyasetçi oldu. 2015 yılında Ermeni Soykırımı’nı reddetmesi sebebiyle frankofon kesimdeki CDH partisinden ihraç edildi ve Brüksel Meclisi’nde bağımsız olarak siyaset yapmayı sürdürdü.

Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye’de kamu görevinde çalışmaya 12 Eylül 2019’da Cezayir’in Büyükelçisi olarak çalışmaya başladı ve 3 Mayıs 2023 itibariyle 67. Dönem Hükümetinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlamıştır. Göktaş evli ve iki çocuk sahibidir.

Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu?

67. Dönem Hükümeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bulunduğu görevler şu şekilde: