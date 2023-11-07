Mahkeme Esra Y.’nin ölümünü araştıracak

Haber Merkezi

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davaları devam ediyor. Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi, 11 yaşındaki Esra Y.’nin istismara maruz kalması ve şüpheli ölümüne dair 3 sanık hakkında verdiği beraat kararında, çocuğun öldürüldüğüne dair kanaat oluştuğunu kaydetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Esra Y.’nin istismara uğraması ve şüpheli ölümüne dair Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı 3 kişi hakkında “nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla açılan davada verilen beraat kararının detayları belli oldu. Mahkeme, istismara uğrayan Esra Y.’nin intihar ettiği iddiasını "inandırıcı" bulmayarak, aile bireyleri hakkında soruşturma açılması için Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazdı. Öte yandan Esra Y.’nin ailesinin köyden çıktığı belirtildi. Öte yandan Mardin’de de uzman çavuş Eyüp K., “cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından yargılandı. 4 çocuğu istismar etmekle yargılanan Eyüp K. tahliye edildi.

KAZARA VURMUŞ!

Bursa’da ise silahla omuzundan vurulan Öznur Çelik’in tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan evli olduğu erkek Musa Çelik ifadesinde, silahla oynarken kazara vurduğunu söyledi.