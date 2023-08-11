Mahkeme, evli olduğu kadını öldüren erkeğe "mesaj" indirimi uyguladı

İzmir'de evli olduğu Hanife Çakıcı'yı katleden Haydar Çakıcı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından Hanife Çakıcı'nın C.G. ile mesajlarını gerekçe gösterip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde evli olduğu kadını bıçaklayarak öldüren Haydar Çakıcı'ya "mesaj" indirimi uyguladı.

Olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Evli olduğu Haydar Çakıcı tarafından sistematik şekilde şiddete maruz bırakılan 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, evi terk edip otogara gitti. Peşinden giden Haydar Çakıcı, otogarda kadını bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Haydar Çakıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından Haydar Çakıcı hakkında, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haydar Çakıcı, mahkemedeki savunmasında, Hanife Çakıcı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini iddia etti. Yargılama süresinde Hanife Çakıcı'nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.

CEZASI İNDİRİM UYGULANARAK 22 YIL HAPSE ÇEVRİLDİ

Haydar Çakıcı, 2 Ağustos'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hanife'yi temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Çakıcı ise aldatıldığı için cinayeti işlediği iddiasını yineledi.

Heyet, sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığın, Hanife Çakıcı ile C.G. arasındaki mesajlar nedeniyle 'eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirerek indirim uyguladı.

Taraf avukatlarının cezayı istinafa taşıyacakları öğrenildi.