Mahkeme heyeti, AYM'nin Can Atalay kararını görüşmek üzere toplandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, AYM tarafından iki kez hak ihlali kararı verilen Can Atalay kararını görüşmek için toplandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere toplandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karar için müzakere ettiği ve kısa süre içinde kararını açıklayacağı aktarıldı.

AVUKAT URFA: "TAHLİYE BEKLİYORUZ"

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuşan Can Atalay'ın avukatı ve TİP PM Üyesi Özgür Urfa, artık tahliye beklediklerini açıkladı: “Mahkeme gerekçeli kararı bir saat önce UYAP'a düştü. AYM’nin gerekçeli kararı doğrultusunda tahliye kararı verilmeli. Mahkeme heyeti de adliyeye geldi. Heyet, şu anda Can Atalay kararı için müzakerede. Can Atalay'ın tahliye edilmesini bekliyoruz."