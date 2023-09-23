Mahkeme kararları JES’i durduramıyor

Rama Enerji adlı şirket, İzmir’in Selçuk ve Aydın’ın Germencik ilçesini kapsayan alanda, mahkeme tarafından iki kez iptal edilen JES projesi için tekrar başvuruda bulundu. Şirket, ısrarla bölgedeki önemli orman ve yaşam alanlarını yok etmek istiyor.

Aycan KARADAĞ

Ege Bölgesi’nde jeotermal enerji santrallarına (JES) karşı mücadele sürüyor. Rama Enerji Şirketi, İzmir’in Selçuk ve Aydın’ın Germencik ilçesini kapsayan alanda JES projesi için harekete geçti. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık daha önce mahkeme tarafından iki kez iptal edilen projeye ilişkin 21 Eylül tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. Projeyi bir günde inceleyip onaylayan Bakanlık, 24 Ekim 2023’te halkın katılımıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu.

36,6 hektarlık alanda yapılması planlanan proje Selçuk’un Havutçulu Mahallesi ve Aydın’ın Germencik ilçesinin Naipli Mahallesi içinde kalıyor. Projede 10 MWe kapasiteli JES kurulması için 6 adet sondaj kuyusu ve jeotermal ısıtmaya dayalı sera tesisi yer alıyor. JES faaliyeti Selçuk Havutçulu’da, jeotermal sera tesisi ise Germencik Naipli’de gerçekleştirilecek. Proje alanı orman, dere ve çay yatakları içerisinde kalıyor. Proje alanına ise en yakın konut 410 metre mesafede yer alıyor. Projenin bedeli ise 70 milyon TL olarak belirlendi.

KARARLAR HİÇE SAYILDI

Şirket proje için ikinci kez başvuruda bulundu. Daha önce şirket, 2016 yılında Germencik’te 1 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama projesi için Bakanlığa başvuruda bulundu. Bakanlık ise 6 Aralık 2016 tarihinde proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Bölgedeki yurttaşların itirazı sonrası dava açıldı. Aydın 1. İdare Mahkemesi, 15 Şubat 2018 tarihinde ÇED kararının yürütmesini durdurdu. Şirket proje kapsamında Selçuk’ta da 4 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama ve işletme projesi için başvurdu. Bakanlık proje için 29 Eylül 2020 tarihinde ÇED olumlu kararı verdi. Bölgede yaşayan yurttaşlara karara karşı dava açtı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, 16 Mart 2022 tarihinde ÇED kararını iptal etti. Şirket kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 6. Daire ise mahkemenin kararını onayladı.

GERİ ADIM ATAMAYIZ

Konu hakkında BirGün’e açıklamalarda bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk çok önemli bir tarım kenti. Çevre ilçelerimizle birlikte ülkemizin önde gelen verimli topraklarına sahibiz ve köylülerimiz her türlü zorluğa rağmen çiftçilik yapmakta, üretmekte ve bölüşmekte direniyor. Ama maalesef iklim krizi ve genel olarak ekolojik kriz, tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de yaşamı ve üretimi giderek daha da zorlaştırıyor. Örneğin köylerimizde üzüm üretiminde yüzde 70’e varan oranda kayıp yaşandı. Bu koşullarda bile, halkın daha evvel yoğun bir katılımla ve şiddetli itirazlarıyla engellenen JES ve benzeri projelerin ısrarla dayanılması kabul edilemez. Daha önce nasıl bir halk direnişi ile benzer girişimleri engelleyerek doğaya, yaşama ve üretime sahip çıktıysak yine aynı şekilde hep birlikte direniriz, hep birlikte kazanırız. Yaşamdan geri adım atamayız” diye konuştu.