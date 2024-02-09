Mahkeme kendi kararını kendi bozdu

Haber Merkezi

Samsun 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin sitesinde yer verdiği erişim engeli haberine getirdiği erişim engeli kararını, itiraz üzerine bozdu.

Samsun 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin (DFG) sitesinde yer verdiği bir haberle ilgili “erişim engeli” kararını, itiraz üzerinde bozdu. DFG, 16 Mart 2023 tarihinde “Twitter, Türkiye’de basın kuruluşları için de ülke bazlı içerik engellemeye başladı” başlıklı bir haberi internet sitesinde yayımladı. DFG'nin "www.freewebturkey.com"a dayandırarak verdiği haberde, Diken’in “Hatay’da sekiz ceset saatlerdir yerde” ve BirGün’ün “Askeriyede darp ve baskı iddiası” başlıklı haberleri içeren tweetlerine dair getirilen erişim engeli bilgisi yer alıyordu.

"Samet Kurt" adlı kişi, habere dair mahkemeye başvurdu. Samsun 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği, 25 Ağustos 2023 tarihli talep dilekçesini aynı gün kabul ederek, ilgili haber hakkında “erişimin engellenmesi kararı” verdi.

BAŞVURU İNCELENDİ Mİ?

DFG, kararın tebliğinin ardından ilgili haberi sitesinden çıkardı. DFG, kararın iptali istemiyle aynı mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. İtirazı değerlendiren hakimlik, 6 Şubat tarihinde itirazı yerinde bularak, verdiği kararı bozdu. Kararda, ilgili haber içeriğinin tam incelenmediği ortaya çıktı. İptal kararında, “(…) itiraza konu haber içeriğinin incelenmesinde, talep eden Samet Kurt ile ilgili herhangi bir ifadeye (adı soyadı vb.) rastlanılmadığı görülmekle, bu nedenle itiraz eden vekilinin itirazının kabulü ile söz konusu URL adresi yönünden kaldırılmasına ilişkin karar verilmiştir." DFG, karar üzerine ilgili haberi yeniden sitesinde yayımladı.