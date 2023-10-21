Mahkeme, Merdan Yanardağ’a verdiği cezanın gerekçesini açıkladı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ’a, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Yanardağ’ın sözlerinin bütün halinde 'propaganda suçunu' oluşturduğu belirtildi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre gerekçeli kararda, Yanardağ'ın TELE1 yayınında kullandığı ifadeleriyle "Abdullah Öcalan’ı ve lideri olduğu terör örgütü PKK’yı sempatik göstermeye çalıştığı, özellikle genç izleyicilere Öcalan’ı siyasi tutsak gibi göstermeyi amaçladığı" vurgulandı.

Yanardağ’ın ifadelerinin “iç acıtıcı” olarak nitelendirildiği kararda, AİHM’nin de terör örgütlerini övmeye, sempatik göstermeye dayalı sözleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmediği savunularak, “AİHM yargılamasını kabul etmiş devletlerin de DEAŞ, EL KAİDE gibi terör örgütleri liderlerinin siyasetlerinin ulusal kanallardan övülmesini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi beklenmeyecektir” denildi.

Kararda, "Geniş kitlelere ve özellikle yaşı küçük izleyicilere Öcalan'ı herhangi bir suçu olmayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından siyasi tutsak alınmış bir kişi gibi gösterdiği, siyasetini överek PKK terör örgütünü sempatik göstermeye çalıştığı meydana gelen tehlikenin normal propaganda eylemlerinden ağır olduğu" savunuldu.

NE OLMUŞTU?

Merdan Yanardağ, Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1 ekranlarında, yeni bir çözüm süreci ihtimali hakkında yorumlar yapmış, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Yanardağ, programdaki sözlerinden günler sonra sosyal medyaya düşürülen cımbızlanmış ifadelerin yer aldığı bir video ile hedef gösterilmişti.

İfadeleri gerekçesiyle gözaltına alındıkdıktan sonra tutuklanan Yanardağ için hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

100 gün cezaevinde tutulduktan sonra 4 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkan Yanardağ, bu duruşmada tahliye edilmişti.