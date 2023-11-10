Mahkeme resmen katillere ‘kaçın’ dedi

AKP eski Milletvekili Zülfikar İzol'un yakınları dört kişiyi öldürdü. Ancak mahkeme, müebbet hapis cezası verdiği sanıkları tutuklamadı. Üç kişilik mahkeme heyetinde yer alan bir hakim karara, “Sanıklar kaçar” diye şerh düştü.

İsmail ARI

Yargıya ve verilen kararlara dair skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi de müebbet hapis cezası verilen eski AKP Milletvekili Zülfikar İzol’un yakınlarının adeta kaçmasına olanak sağlandı. Tartışmalı karara hem mahkeme heyetinde yer alan bir hakim hem de savcı itiraz etti.

Urfa’nın Siverek ilçesi Çeltik Mahallesi’nde 15 Haziran 2019 tarihinde AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol’un oğlu, kardeşi ve akrabalarının saldırısında aynı aileden Zozan İzol, Hakkı İzol ve Meral İzol ile oğlu Musa Serhat İzol öldürüldü.

AKP’LİYE TAKİPSİZLİK KARARI

Olaydan sonra gözaltına alınan AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol'un kardeşleri Bülent, Cihan ve Cemal İzol ile oğulları Bozan ile Ferman İzol tutuklandı. Ancak Bülent İzol 6 Ekim 2020’de; Cihan İzol 5 Ocak 2021’de; Cemal İzol 1 Haziran 2021’de; Serhat Ferman İzol ise 1 Haziran 2022’de salıverildi. Savcılık, “cinayeti azmettirmekle” suçlanan eski AKP Milletvekili Zülfükar İzol hakkında ise “takipsizlik” kararı verdi.

"Güvenlik gerekçesiyle" Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 25 Ekim tarihindeki 16’ncı duruşmasında karar çıktı. 6 kişinin firari olduğu davada 11 kişinin "tasarlayarak adam öldürme" ve "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandı.

Davada sanıklar Cihan İzol, Cemal İzol ve Serhat Ferman İzol için dörder kez müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme bu üç kişi için de tutuklama kararı çıkarmadı. Mahkeme sanıklar için sadece yurtdışına çıkma yasağı koydu. AKP’li eski vekil İzol’un oğlu Mehmet Fatih İzol’un da aralarında bulunduğu firari altı kişinin dava dosyası ise ayrıca görülüyor.

SAVCI DA İTİRAZ EDECEK

Saldırıda öldürülen Meral İzol’un oğlu Mehmet Metin İzol da kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dörder kez ceza aldı ama mahkeme diğer sanıklar gibi onun için de tutuklama kararı çıkarmadı. Dört yıldır devam eden davada 16 celse boyunca “adam öldürme” suçundan yargılanan Bülent İzol ise beraat etti.

Mahkeme heyetinde yer alan üç hakimden biri karara karşı muhalefet şerhi hazırladı. Hakim itirazında “Sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu ve tutuklanmalarına karar verilmesi gerektiğini belirterek karara katılmadığını” ifade etti. Savcı ise kararı istinafa taşıyacağını belirtti.

KATLETTİLER AMA SERBESTLER

Katliamda annesi Meral İzol ve abisi Musa Serhat İzol ile yakınlarını kaybeden Yusuf Rojhat İzol, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Sürecin en başından beridir davamızda adil bir yargılama süreci gerçekleşmedi. Katiller bu cinayeti planlayıp ailemizi gündüz vakti evimizin önünde katlettiler” dedi.

“O gün hepimizi öldürmeye gelmişlerdi fakat biz geride kalanlar hala yaşıyorsak tek sebebi mermileri bize isabet ettirememeleri ve kendimizi saklamaya çalışmış olmamızdı buna rağmen karar duruşması günü, ateş ettikleri beni, kardeşimi ve kuzenimi öldürmeye teşebbüsten beraatleri verildi” diyen İzol sözlerine şöyle devam etti:

“Katiller ellerini kollarını sallaya sallaya bu bölgede ağalık sistemini devam ettirip ahkam kesmeye devam etmekte 4 er kez tasarlayarak öldürme suçundan hazırlanan iddianameden sonra hepsi tek tek serbest bırakıldı. Olayla ilgili beş ayrı video kaydı olmasına rağmen dava sürecini yıllarca uzatıldı. En başından beri adaletsizliklerle dolu bir dava süreci yaşadık verilen sonuçtan da bunu görebiliyoruz. 4 er kez müebbet cezası alan sanıklara nasıl olurda tutuklama verilmez? Yapılan bu adaletsizlikle katillere cesaret ve özgürlük bizlere ise korku ve adaletsizliği verdiler. Sadece adalet istiyoruz bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.”