Mahkeme, valilik durduramadı: Dolgu projesinde ikinci kez onay

Mahkemenin iptal ettiği, Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu Ceyport Limanı’nın genişleme projesine ikinci kez onay verildi. 71 bin 200 metrekare denizin doldurulacağı proje, kıyıyla kenti tamamen ayıracak.

Gökay BAŞCAN

Bölge halkı ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odası’nın (TMMOB) açtığı dava sonucu iptal edilen Ceyport Tekirdağ Liman’ının genişletilmesi projesine ikinci kez onay verildi. Tekirdağ Valiliği’nin dahi suç duyurusunda bulunduğu projeye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevresel etki değerlendirme (ÇED) olum kararı verdi.

Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılması planlanan liman kapasite artırımı projesine 2021 yılında ÇED olumlu kararı verildi. TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu, projenin bölgeye vereceği zararları tespit ederek dava açtı. Dava gerekçesinde şunlar sıralandı:

• Proje alanı 1.derece yüksek tehlikeli deprem bölgesinde yer alıyor.

• Bilimsel niteliği olan jeolojik ve jeoteknik raporları yok.

• Deniz kıyısında ve yerleşim yerlerinde kimyasal atıklar oluşacak.

• Kentin deniz ile bağlantısı geçecek. Halk ve balıkçılar kıyıdan yararlanamayacak.

• Şehrin silüeti bozulacak.

• Proje, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’na açıkça aykırı.

Tekirdağ İdare Mahkemesi’nde görülen dava geçen yıl 25 Kasım’da sonuçlandı. Mahkeme, TMMOB’nin ve bölge halkının itirazlarını haklı buldu. Bakanlığın verdiği kararı iptal etti. Mahkeme kararını dinlemeyen şirket limanı genişletme faaliyetlerini sürdürdü. Bunun üzerine Tekirdağ Valiliği, karara rağmen kapasite artışını sürdüren liman için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Valilik açıklamasında karara rağmen çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "Ancak mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde, iptal edilen ÇED olumlu kararına esas alanlar içerisinde çalışmalara devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan faaliyet tekrar durdurularak, aynı anda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Projesi iptal edilmesine rağmen faaliyetlerini sürdüren şirket, ikinci kez başvuruda bulundu. Yaşam savunucularının ve çevre avukatlarının ‘hukukun arkasından dolanmak’ olarak nitelendirdiği 2009/7 genelgesinde faydalanan şirket, yeni sunduğu dosyada, mahkemenin bulduğu eksiklikleri tamamladığını iddia etti.

Şirketin başvurduğu ikinci proje kapsamında, liman kapasite artışı yapılarak toplam 71 bin 200 metrekare büyüklüğündeki alanda deniz dolgusu yapılacak. Öte yandan şirket sunduğu dosyada mahkeme kararı çıkana kadar 39 bin 200 metrekarelik alanı doldurduğunu, rıhtım ve iskele çalışmalarına başladığını itiraf etti.

Öte yandan şirket bu proje için toplamda 85 milyon 920 bin TL harcayacak.

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BELEDİYE SUÇ İŞLİYOR

Ordu‘daki ekoloji savunucuları, kentin Altınordu ilçesindeki kumsalda yasadışı deniz dolgusu faaliyetlerinin yürütüldüğünü bildirdi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Cumhuriyet Mahallesi kumsalındaki yasadışı dolgunun yol çalışması amaçlı gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmaları belgeleyen dernek üyeleri, Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Yönetim Kurulu üyeleri Avukat Haluk Türkmen ve Coşkun Özbucak mahalle sakinlerinin kendilerine haber vermesi üzerine olay yerine gittiklerini belitti. İncelemelerin ardından yapılan açıklamada belediyenin yasadışı çalışmaları kural haline getirdiğini belirtti.