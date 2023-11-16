Sarsıntılar Hataylıları yine endişelendirdi

Gökay BAŞCAN

Barınma, beslenme, eğitim gibi en temel ihtiyaçların dahi çözülemediği deprem bölgesinde şirketler kol geziyor. Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapılan petrol arama çalışması bölge halkını endişelendirdi. Sismik çalışmalar nedeniyle çıkan titreşimler sarsıntılara neden oldu. 9 ay önce büyük bir depremle neredeyse her şeyini kaybetmiş bölge halkı, çalışmalar esnasında yaşanan sarsıntılar nedeniyle paniğe kapıldı.

Arar Petrol A.Ş., Hatay’ın Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi’nde yaşam alanlarının ve zeytinliklerin bulunduğu bölgede 20 gündür, petrol için sismik veri toplama faaliyeti gerçekleştiriyor. Yetkililer dün itibariyle faaliyetin sona erdiğini belirtirken BirGün’e konuşan bölge halkından Yeliz Bulgurcu, “Çalışmaları görünce yakınına gittim. Yürürken yer çok şiddetli şekilde sallanıyordu. Depremi yeniden yaşadım” dedi.

HER GÜN ÖLDÜRÜLÜYORUZ

Yaşanana depremin ardından enkaz çalışmalarında açığa çıkan asbest nedeniyle sağlıklarının tehlike altında olduğunu belirten Bulgurcu, “Ciğerlerimizde, gözlerimizde ve cildimizde aylardır çeşitli rahatsızlıklar meydana geliyor. Ve ciğerlerimize yerleşen asbest ve diğer zehirli maddeler 10-15 yıl sonra kansere yol açacak. Depremde ölmedik ancak yetkililerin görevlerini yapmaması ve şirketlerin kâr hırsı yüzünden her gün yavaş yavaş öldürüldüğümüzü hissediyoruz” dedi.

Arar Petrol A.Ş., çok sayıda yazlık sitenin, binlerce zeytin ağacı ve verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgede çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Bulgurcu yaşananları şöyle aktardı: “Çok fazla gürültü ve sarsıntı çıkaran aracın çalıştığını gördüm. Yürürken yer çok şiddetli şekilde sarsılıyordu. Depremi yeniden yaşadım. Bizler, şirketlerin devlet desteği ile sürekli olarak yaşam hakkımıza saldırılmasından çok yorulduk. Bunlarla mücadele etmekten yaslarımızı yaşayamadık. Hepimiz psikolojik olarak aşırı derecede yıpranmış olsak da kentimizi, doğayı ve yaşamı korumak için direnmekten vazgeçmeyeceğiz.”