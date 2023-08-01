Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı: TELE1'in ekranı 7 gün karartılacak

RTÜK’ün BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasını gerekçe göstererek TELE1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezası hakkında Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği 'yürütmeyi durdurma kararı' üst mahkemece kaldırıldı. TELE1 ekranları 6-12 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle karartılacak.

BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TELE1'e verdiği 7 günlük ekran karartma cezası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TELE1, RTÜK’ün 18 Temmuz’dan itibaren 7 gün süreyle karartılması kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme başvuruyu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı.

RTÜK, yürütmeyi durdurma kararı için üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Karar, TELE1’e tebliğ edildi. Mahkemenin kararına göre, TELE1 ekranları 6-12 Ağustos tarihleri arasında karartılacak.

NE OLMUŞTU?

Merdan Yanardağ, Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1’de yaptığı programda, yeni bir çözüm süreci ihtimali hakkında yorumlar yapmış, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında da bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Yanardağ, programdaki sözlerinden günler sonra sosyal medyaya düşürülen cımbızlanmış ifadelerin yer aldığı bir video ile hedef gösterilmişti.

Yanardağ'ın sözleri üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaparak kanal hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle Yanardağ hakkında da, "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma açılmış ve Yanardağ tutuklanmıştı. TELE1'e de 7 gün ekran karartma cezası verilmişti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, 17 Temmuz'da, RTÜK’ün TELE1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Yanardağ, hedef gösterilmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tele1’e yönelik bir operasyon var. Dün geceden başlayan, benim adım üzerinden gerçekleştirilen bir kumpas operasyonu. Güya terör örgütünü ve suç olan fiili övmüşüm, iddia bu. Bizim bir yayınımız üzerine tamamen kurgu, montaj ve iftira üzerine inşa edilmiş bir suçlama kampanyası var.

Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim. Böyle bir kastım da niyetim de yok. O programda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve kendi iktidar alanları daralmış olan AKP’ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim. 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında benim sorulara verdiğim yanıtlardan biri de Ensarioğlu’nun çıkışıydı. Gündemdeki bu konu üzerine ben de yorumlarımı ortaya koydum."

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yanardağ'ın tutuklu bulunduğu dosyadan yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak.