Mahkemenin tarafsızlığı bile tartışılır

Haber Merkezi

Kadın hakları savunucularının İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı yaptığı iptal başvurusu Danıştay 10. Dairesi’nde görüldü. Kadınlar, “Tarafsızlığı tartışılır hale gelen mahkeme üyelerinin bu davadan çekilmesini bekliyoruz” dedi.

Kadın örgütlerinin, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle açtığı dava dün görüldü. Mütalaasını açıklayan Danıştay Savcısı, fesih kararının iptali yönünde karar verilmesini istedi. Mahkeme başkanı ise davaya dair kararını daha sonra yazılı olarak tebliğ edeceğini söyledi. Duruşmanın ardından kadın örgütleri temsilcileri adliye önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Mor Çatı adına davayı takip eden avukatlardan Selin Nakıpoğlu, Danıştay’daki mahkeme heyetinin reddini talep ettiklerini kaydederek, şunları anlattı: “Duruşmada Uzmanımız Gülsüm Kanat’ın konuşmasını istedik. Fakat bu talebimiz kabul edilmedi. Bunun üzerine hâkim ‘bunu da bozma talebi’ yaparsınız dedi. Bu da açıkça karar alındığını ortaya koydu. Henüz bir yargılama yapılmadan eski kararın yineleneceğini düşündük. Oysa burada yargılama yapıyoruz. Biz beş duruşmadır buradayız ve bu duruşmalarda onlarca savunma yapıldı. Bu söylenenleri kabul etmiyoruz. Tarafsızlığı tartışılır hale gelen, bunu hukuka uygun olmayan yorumlarıyla ret kararlarına da geçiren mahkeme üyelerinin İstanbul Sözleşmesi davasından çekilmesi ve hâkimin reddi yönünde talepler de dile getirildi.”