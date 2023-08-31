Mahsa Amini eylemlerine katıldı, idam cezası aldı: Cevad Ruhi cezaevinde hayatını kaybetti

İran'da Mahsa Amini gösterileriyle ilgili önce idama mahkum edilen daha sonra mahkumiyet kararı bozularak yeniden yargılanacağı açıklanan Cevad Ruhi'nin tutulduğu cezaevinde hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Af Örgütü, mahkeme sürecinde Ruhi'nin adil yargılanma haklarından mahrum bırakıldığını ve tutukluluğu sırasında işkenceye maruz kaldığını açıklamıştı.

İran'da Mahsa Amini eylemlerine katıldığı gerekçesiyle idama mahkum edilen Cevad Ruhi'nin cezaevinde hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Mazenderan eyaletindeki Novşehr Cezaevi'nde tutulan Ruhi, sabah saatlerinde nöbet geçirince hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ruhi'nin cesedinin, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla toksikolojik incelemeler ve otopsi için adli tıp kurumuna gönderildiği belirtildi.

Söz konusu ölümle ilgili soruşturma açıldığını belirten yargı yetkilileri, Ruhi'nin tutulduğu cezaevindeki güvenlik kameralarının kayıtlarının inceleneceğini ve kullandığı ilaçların, notlarının ve kişisel eşyalarının belgeleneceğini söyledi.

Cevad Ruhi, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolar devam ederken Mazenderan eyaletine bağlı Novşehr ilçesinde yapılan gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve kamu mallarının tahrip edilip ateşe verildiği olaylara "liderlik etmekle" suçlanmıştı.

İŞKENCEYE MARUZ KALDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Mahkeme, "ülkenin iç güvenliğine karşı büyük çapta suçlar işlemek" "kamu düzenini ve güvenliğini bozmak" "kamu mülkü ve tesislerini tahrip etmek ve ateşe vermek" "vatandaşları güvensizlik yaratmaya ve suç işlemeye teşvik etmek" iddialarıyla yargılanan Ruhi'yi "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan idama mahkum etmişti.

Uluslararası Af Örgütü, mahkeme sürecinde Ruhi'nin adil yargılanma haklarından mahrum bırakıldığını ve tutukluluğu sırasında işkenceye maruz kaldığını açıklamıştı.

Ruhi'nin avukatı Mecid Kaveh, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, isnat edilen suçlar nedeniyle 3 kez idam cezasına çarptırılan müvekkili hakkındaki mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından iptal edildiğini ve yargılamanın yeniden yapılacağını duyurmuştu.