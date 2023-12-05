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Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra ekrana dizi yapmaya hazırlanıyor. Kanal D'de yayınlanacak dizinin başrolünde Halil Ergün yer alacak.

Kültür Sanat
  • 05.12.2023 16:49
  • Giriş: 05.12.2023 16:49
  • Güncelleme: 05.12.2023 17:04
Kaynak: Haber Merkezi
Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, televizyona dizi yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızıgül’ün Murat Tokat’la ortağı olduğu Boyut Film’in yeni dizisinin adı 'Güzel Atlar Diyarı' olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosunun ilk ismi Halil Ergün.

İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da geçecek dizinin çekimleri yakında başlayacak. 

Kanal D’de ekrana gelecek dizinin yapım ortağı ise yapımcı Fatih Aksoy oldu. 

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