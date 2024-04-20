Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin meydana geldiği saat 14.13 olarak aktarılırken depremin derinliğinin 9 km olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-04-20
Saat:14:13:41 TSİ
Enlem:38.27333 N
Boylam:37.76889 E
Derinlik:9.09 km
Detay:https://t.co/R83VpEazg3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi