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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 06.01.2024 15:25
  • Giriş: 06.01.2024 15:25
  • Güncelleme: 06.01.2024 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Malatya'da saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 8,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bugün saat 14.53'te Ege Denizi'nde de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edilmişti. 

Ege Denizinde 4,2 büyüklüğünde deprem
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