Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 8,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-06
Saat:15:10:09 TSİ
Enlem:38.16944 N
Boylam:38.58972 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/xupSnGg8ko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bugün saat 14.53'te Ege Denizi'nde de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edilmişti.
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