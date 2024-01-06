Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 8,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bugün saat 14.53'te Ege Denizi'nde de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edilmişti.