Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını bildirdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13.93 kilometre olarak ölçüldü. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık" diye konuştu.

Yazıcı, depremle ilgili saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını, gelişmelerin takip edildiğini ifade etti.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Malatya Battalgazi’de , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."