Naci Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Yerbilimci Naci Görür, bugün (25 Ocak Perşembe) Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede "Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi" ifadelerini kullandı.

Yerbilimci Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem hakkında yaptığı ilk değerlendirmede bölgedeki depremin 6 Şubat depremlerinde kırılmamış bir fay kesimi üzerinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Naci Görür, "Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle" ifadelerini kullandı.