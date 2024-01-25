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Naci Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Yerbilimci Naci Görür, bugün (25 Ocak Perşembe) Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede "Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 25.01.2024 17:06
  • Giriş: 25.01.2024 17:06
  • Güncelleme: 25.01.2024 17:56
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Yerbilimci Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem hakkında yaptığı ilk değerlendirmede bölgedeki depremin 6 Şubat depremlerinde kırılmamış bir fay kesimi üzerinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Naci Görür, "Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle" ifadelerini kullandı. 

Malatyada 5.2 büyüklüğünde deprem
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