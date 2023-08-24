Malatya'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yurttaşların depremin etkisiyle ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktığı görülüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi.

5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına da yansıdı. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.