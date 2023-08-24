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Malatya'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yurttaşların depremin etkisiyle ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktığı görülüyor.

Güncel
  • 24.08.2023 10:37
  • Giriş: 24.08.2023 10:37
  • Güncelleme: 24.08.2023 10:49
Kaynak: AA
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi. 

5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına da yansıdı. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Malatyada 5.0 büyüklüğünde deprem
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