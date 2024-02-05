Malatya Valiliği, Kahramanmaraş depremi etkinliklerini yasakladı

6 Şubat tarihli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya'da, valilik tarafından depremin yıldönümünde yapılacak anma ve törenlere yasak getirildi.

Malatya Valiliği, resmi izinler haricinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Malatya Valiliği söz konusu yasağın 5 Şubat Pazartesi günü saat 00.01'den 7 Şubat Çarşamba günü saat 23:59’a kadar süreceğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Malatya Valiliği'nin Oluru ile Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anma amaçlı yapılacak etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, açık ve kapalı yer toplantısı, açlık grevi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş - pankart asma, imza kampanyası düzenlenmesi vb.) her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Malatya İl Geneli (tüm dış ilçelerin tamamı Polis ve Jandarma Sorumluluk Bölgesi dahil) 05/02/2024 Pazartesi günü saat 00.01'dan 07/02/2024 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar (3) gün süre ile YASAKLANMASINA karar verilmiştir."

Halkın sorunlarına sahip çıkmayanlar, depremde kaybettiklerimizi anmayı yasaklıyor.



Malatya valisinin yasağını tanımıyoruz.



Kaybettiklerimizi anacağız, sorumlulardan hesap soracağız. pic.twitter.com/D3s15zUPK9 — SOL Parti (@solpartibilgi) February 5, 2024

SOL PARTİ'DEN KARARA TEPKİ

Malatya Valiliği'nin verdiği 'yasak' kararına tepki gösteren SOL Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın sorunlarına sahip çıkmayanlar, depremde kaybettiklerimizi anmayı yasaklıyor. Malatya valisinin yasağını tanımıyoruz. Kaybettiklerimizi anacağız, sorumlulardan hesap soracağız" ifadelerine yer verildi.