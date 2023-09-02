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Malatya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 02.09.2023 11:00
  • Giriş: 02.09.2023 11:00
  • Güncelleme: 02.09.2023 11:04
Kaynak: İHA
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Malatya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Fotoğraf: İHA

Malatya'da kontroleden çıkarak şarampole devrilen otomobilin içindeki iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.K. (45) idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte N.D.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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