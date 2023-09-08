Mali'de düzenlenen 2 saldırıda 64 kişi öldü: Ulusal yas ilan edildi

Mali ordusu, Gao bölgesindeki Bamba ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen saldırıda 15 askerin, Timbuktu bölgesinde seyir halindeki bir yolcu teknesine düzenlenen saldırıda ise 49 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Mali'de düzenlenen 2 ayrı saldırıda 49 sivil ve 15 asker yaşamını yitirdi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Timbuktu bölgesinden geçen Nijer Nehri'nde seyir halindeki bir yolcu teknesinin roketli saldırıya uğradığı bildirildi.

Motoruna 3 roket isabet eden teknede 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, 300 kişinin bulunduğu teknenin ciddi hasar almasına karşı kıyıya yanaşabildiği kaydedildi.

15 ASKER ÖLDÜ

Öte yandan Gao bölgesindeki Bamba ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen saldırıda da 15 askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada da her 2 saldırıda hayatını kaybedenler için 8 Eylül gece yarısından başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

SALDIRILAR ÜSTLENİLDİ

Saldırıları, Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) üstlendi.

Nijer Nehri'nin Mopti bölgesinden geçen kısmında da bir başka tekne 3 Eylül'de saldırıya uğramış ve olayda bir çocuk yaşamını yitirmişti.