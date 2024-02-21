Maliyetten kaçıp liç yığınını yükseltmişler

Haber Merkezi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada “Heyetimizin olay yerine girişi ve inceleme yapması engellenmiştir.” denildi. Odanın açıklamasında yapılan inceleme ve elde edilen bilgilere göre şu tespitlere dikkat çekildi: Facianın gerçekleşmesinin ana nedeni, iki kez kapasite artışı yapılarak liç yığını üzerindeki yükün arttırılması, yüksekliğinin 250 metreye çıkarılmasıdır. Yığının stabilite ve duraylılığının sağlanmasının oldukça zorlaşmış, sıvılaşmayla birlikte yarık ve çatlaklar oluşmuş. Buna rağmen gerekli tedbir alınmamış.

• İkinci ve üçüncü yığın liç alanı oluşturmak yerine maliyetten kaçmak için mevcut alan kullanılmış. İşçilerin ve iş güvenliği uzmanının uyarılarına rağmen faaliyetlere devam edilmiş. Denetleme sorumluluğu bulunmasına rağmen bu görevlerini yerine getirmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı facianın asli sorumlularıdır.

• Liç yığının çevre ve insan sağlığına olası etkilerinin izlenmesi için bölgenin yeraltı suyu haritası çıkarılmalı.

• Etki alanından, kontrol kuyularından, Sabırlı deresi ve Fırat nehrinden periyodik olarak numuneler alınarak ölçümler yapılmalı, sonuçlar şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılmalı.