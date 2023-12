Maltepe Belediyesi'nden "Cumhuriyet ve Kadın" söyleşisi

Maltepe Belediyesi, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 89. yıl dönümünde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet ve Kadın” konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Maltepe Belediyesi, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 89. yıl dönümünde “Cumhuriyet ve Kadın” konulu söyleşi düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa kadınlar büyük ilgi gösterdi. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Anadolu’da Türk kadınının önemli bir yeri olmasına karşın kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekerek “Eğitimin olmadığı, eğitimin yanlış aktarıldığı ülkelerde ve toplumlarda şiddette kaçınılmaz oluyor. Erkek egemen kültürle yetişen toplumlarda, erkeğin üstün olduğu sürekli aktarılırsa karşılaşacağımız tablo budur. Her şey biraz da kadınlara bağlı. Annenin verdiği ilk eğitim her şeyden daha önemlidir. Annenin eğitin verebilmesi için eğitim alması, ekonomik özgürlüğe sahip olması lazım.” dedi.

‘KADINA ŞİDDET YÜZDE BİN BEŞ YÜZ ARTTI’

Kadına şiddetin son yıllarda yüzde bin beş yüz arttığına dikkat çeken Kılıç “Evinde neredeyse şiddet görmeyen bir kadın yok. Böyle olmaması için kadınların ayağa kalkması gerekiyor. Sesinizi daha fazla yükseltmeniz gerekiyor. Türk dünyası binlerce yıldır kadına çok önem vermiş, rehber olarak görmüştür. Tük hanlıklarına, devletlerine, beyliklerine baktığımızda 35 Türk kadın hükümdar olduğunu görüyoruz. Bundan 2 bin yıl önce Türk toplumları lider olarak kadını arkasında saf tutuyorsa o zaman kendimize sormanız gerekiyor. Bu duygudan niye uzaklaşıyoruz? “ diye sordu.

‘MALTEPE’DE KADINLAR AYRICALIKLIDIR’

Maltepe’de kadınların hep ayrıcalıklı olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Kılıç “Maltepe Belediyesi’nde müdürlerin büyük çoğunluğu kadın. Kadın iki belediye başkan yardımcım bulunuyor. Kadın müdürlerimizin el attığı her proje çok daha başarılı olmuştur. Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Koalisyon Grubu, Maltepe Belediyesi’nin kadınlara verdiği değer, çalışma alanları ve teşvikleri konusunda üç ayrı ödül verdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Kız çocuklarınızı ve erkek çocuklarınızı mutlaka okutunuz. Eşit ve adil bir eğitimi vermeyi arttırma niyetinizi sürdürün. “ şeklinde sözlerini tamamladı.

KADINLAR, İŞARET DİLİYLE ŞİDDETE SON VERİLSİN DEDİLER

Maltepe Belediyesi Başıbüyük Kadın Danışma Merkezi’nce hazırlanan ve kursiyerlerinin yer aldığı işaret dili videosu yayınladı. Şiddete maruz kalan tüm kadınların yanında olduklarını ifade eden kadınlar, kadına şiddete son verilmesi mesajını verdiler.

Moderatörlüğünü haber spikeri, sunucu Duygu Kaya’nın üstlendiği söyleşide uzman psikolog Pınar Sabancı, Cumhuriyetten günümüze kadın hareketlerinin gelişim sürecini anlattı.

PINAR SABANCI: ‘KADIN HAKLARI İÇİN ATATÜRK’E ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ’

Cumhuriyet’in toplumdaki en büyük kazanımlarından birinin kadınların toplumdaki yeri olduğuna vurgu yapan Sabancı “Bu kazanımların elde edilmesinde Atatürk’ün çok büyük emeği var. Medeni Kanun’un kabulü, eğitim hakkı, seçme seçilme hakkı, kadınların iş hayatına katılma teşvikiyle birçok kazanım elde ediliyor. Bugün istediğimiz noktada mıyız? Haklarımız için hep mücadele etmek durumundayız. Her şeyden önce Atatürk’e çok şey borçluyuz.” diye konuştu. Atatürk’ün vizyonerliğine vurgu yapan Sabancı şöyle dedi: “Atatürk kadınların hakları için hep yanlarında oldu. Dünyada her şey kadının eseridir demiştir. Kadınların erkeklerden daha aydın ve faziletli olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Annelik görevi kadınlara düşüyor. Toplumları yetiştirenlerin kadınlar olduğunu bildiği için kadınlar için mücadele verdi. Vatan işgalinde herkes beraber savaşmışken Meclis’te kadının seçme seçilme hakkının sunulması teklifi verdiğinde çok karşı çıkılıyor. Atatürk söylemleriyle, reformlarıyla bu algının değişmesinin en önemli isimlerden biri. Bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor.”

KALBEN: ‘CUMHURİYET’İ SEVGİYLE KORUMAK İSTİYORUM’

Ünlü şarkıcı- söz yazarı Kalben ise bu söyleşide ailesiyle bir salonda oturuyor gibi hissettiğini ifade etti. Kalben, geçtiğimiz ekim ayında 19 kadının öldürüldüğünü,

18 şüpheli kadın ölümü yaşandığını anımsattı. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı duran ve eşit eğitim alma hakkını savunan Kalben, bir sürü ülkede müzik çalışmaları dolayısıyla bulunduğunu ifade ederek “Bir sürü ülkede birbirini sevmeyen insanlar da var. Biz birbirimizi seven insanlarız ve ben bunu unutmak istemiyorum. Kadın cinayet konuşmak yerine daha çok çocuk eğitim nasıl olur, daha az doğum ölümü nasıl olur bunları konuşmak istiyorum. Artık cinayetleri, tecavüzleri konuşmak istemiyorum. Ben cumhuriyeti sevgiyle, umutla özgürlükle korumak istiyorum.” dedi.

KALBEN’İN HİKÂYESİ DUYGULANDIRDI

Anne ve babasını tanımayan bir annenin çocuğu olduğunu da paylaşan Kalben “Benim dünya tatlısı annem Kazan köyünde doğuyor. Onu beş yaşındayken bir hanımefendiye besleme olarak satıyorlar. Benim Annemin gerçek ailesini biz tanımıyoruz. Rahmetli babam ve rahmetli annem rahmetli babamda bir köy çocuğu. Çiftçi olmamak için dedem gibi askeri okula gidiyor 14 yaşındayken fakat çok fakir bir yerden geldiği için Kuleli’ye değil Erzincan’a gidebiliyor. Çünkü o zamanda çok ciddi bir zümrecilik var, şu anda da var. Neye inanıyorsanız inanın, ne renkten olursanız olun, ne mezhepten olursanız olun ister kadın olun ister adam olun, ister o kimlikte, ister bu kimlikte olun yine de ananınızın, babanızın mesleğine göre, oturduğunuz semte göre, kullandığınız saatin, aracın markasına göre birileri sizi değerlendirip bir sınıf sisteminin içine oturtacaktır. Biz burada aslında sadece kadınların ezildiği, yok edildiği bir düzenden bahsetmiyoruz. Çocukların ezildiği, yok edildiği bir düzenden bahsediyoruz.” diye konuştu.