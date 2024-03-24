"Maltepe'de broşür dağıtan AKP'liye darp" iddiasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AKP seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AKP seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AKP seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" bilgisini paylaştı.

Seçimlerin, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu vurgulayan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.