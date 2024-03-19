Trabzon Valiliği: Şahıs, sesten rahatsız olduğu için CHP otobüsüne taş attığını ifade etti

Trabzon Valiliği, CHP otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır" denildi.

Güncel 19.03.2024 21:40 Giriş: 19.03.2024 21:40

Güncelleme: 19.03.2024 21:49 Kaynak: AA

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