Maltepe'de tarihi Yalı Hamamı'nda yangın

Maltepe'de tarihi yalı hamamının ocak bölümünde çıkan yangın çatıya da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de tarihi Yalı Hamamı'nda yangın çıktı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki tarihi yalı hamamının ocak bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevler hamamın çatısına da sıçradı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamam sahibi Yaşar Durna, "Sabah ben ocağı yaktım. Orada tahta parçaları vardı. Sanırım orada ufak bir kıvılcım oluşmuş. O tahta parçaları tutuşmuş. Önemli bir şey yok. Çatıya biraz sıçramış. Çatıda ufak bir hasarımız var. Çok şükür bir şey yok" dedi.