Maltepe'de üzerine inşaat demiri düşen işçi yaralandı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Bağdat Caddesi alt geçit inşaatında çalışan üzerine inşaat demiri düşmesi sonucu yaralanan 35 yaşındaki demir ustası Emrah Durgun, hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Maltepe Bağdat Caddesi alt geçit inşaatındaki çalışmalar sırasında demir ustası Emrah Durgun’un üzerine inşaat demiri düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif şekilde yaralanan Durgun, hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Maltepe Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki, alt geçit inşaatında meydana geldi. İddiaya göre temel atma çalışmaları sırasında yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat temelinde bulunan demir ustası Emrah Durgun(35)’un üzerine inşaat demiri düştü.
Demirin boynuna gelmesi sonucu Durgun, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Durgun vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı demir ustası ambulansla hastaneye kaldırıldı.