Maltepe’de 16 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, saat 13.30 sıralarında, seyir halindeki minibüs şoförünün, önünde ilerleyen vincin yavaşlaması sonucu ani firen yaparak karşı şeride geçmesiyle 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişiye, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekibi müdahale etti.

İstanbul'da 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Maltepe'de, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde saat 13.30 sıralarında seyir halindeki minibüs şoförü, önünde ilerleyen vincin yavaşlaması sonucu ani firen yaparak karşı şeride geçti.

O sırada minibüsün arkasından gelen 15 araç yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralılara ambulanslarda müdahale etti.

Kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Maltepe yönü trafiğe kapandı. Gerekli raporların tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.