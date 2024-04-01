Maltepe’nin ilk kadın Belediye Başkanı Esin Köymen oldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini Maltepe’de, CHP Belediye Başkan Adayı Mimar Esin Köymen yüzde 58.93'lük oy oranıyla kazandı. Köymen "İşin zor kısmını hep birlikte başardık. Bundan sonraki süreç hepimiz için çok daha keyifli olacak. Çünkü Maltepe’yi birlikte yöneteceğiz" dedi.

İstanbul Maltepe’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP adayı Mimar Esin Köymen yüzde 58.93 oranıyla kazandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Maltepeliler; şarkılar, halaylar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde Esin Köymen’in belediye başkanlığını kutlayarak, Köymen’in alana gelişini bekledi.

Maltepeliler tarafından coşkuyla karşılanan Köymen; “Biz Maltepe’de hep birlikte yeni bir tarih yazacağız. Hepimiz ortağı olacağız bu tarihin. O yüzden ben sizleri alkışlamak istiyorum önce. Öncelikle seçim sürecinde gösterdiğiniz emek için kutluyorum sizleri. Gerçekten hepimizin morallerinin bozulduğu bir dönemde çok güzel bir sonuç aldık. Sadece Maltepe’de değil, sadece İstanbul’un diğer ilçelerinde değil, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde de çok güzel sonuçlar aldık, almaya da devam edeceğiz, emeklerinize yüreklerinize sağlık” dedi.

Köymen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili Maltepeliler,Biz Maltepe’den doğru Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz dedik. Enerjimiz o yüzden yüksek, bunu başarıyoruz. İlerde daha güzel günleri de hep birlikte yaratacağız. Selam olsun yarınların güzelliklerini yaratanlara! İşin zor kısmını hep birlikte başardık. Bundan sonraki süreç hepimiz için çok daha keyifli olacak. Çünkü Maltepe’yi birlikte yöneteceğiz. Maltepe’de hep birlikte ‘yaşam var’ diyeceğiz. Artık yeni bir sorumluluğumuz var. Maltepe’den doğru yeni bir yerel yönetim modelini hayata geçireceğiz. Önce çocuklar demiştik, önce gençler ve kadınlar demiştik. Hep birlikte kuracağız yarınlarımızı.

Bundan sonra Maltepe’de hep birlikte yepyeni bir yerel yönetim deneyimini yaşayacağız. Hep birlikte daha mutlu olacağız ve daha güzel bir yarını örgütleyeceğiz. Buradan doğru Türkiye’de iktidara giden yolu da açacağız.”