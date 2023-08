Manchester City'den 60 milyon Euro'luk transfer

Manchester City, Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

City yönetimi, Doku ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Manchester City böylece sezon başında Suudi Arabistan'a giden Riyad Mahrez'in boşluğunu doldurmuş oldu.

Official, exclusive story confirmed. Deal signed for Jeremy Doku as new Man City player from Rennes 🔵✨ #MCFC



€60m package to French club, payment terms on long-term and deal sealed. pic.twitter.com/FJTuXWqm1V