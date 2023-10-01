Manchester United-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Manchester United-Galatasaray maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Gruplarda ilk maç mücadelerinde Galatasaray kendi sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise Almanya temsilcisi Bayern Münih deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.