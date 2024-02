Manchester United'ın yüzde 27'lik hissesi rekor fiyata satıldı, yönetim değişti

Efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson bıraktığından beri eski günlerini arayan Manchester United'da oldukça önemli bir satış gerçekleşti. Kulübün yüzde 27.7'lik hissesi INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe'e 1 milyar 250 milyon pound karşılığında satıldı.

Yaklaşık iki yıl devam eden sürecin ardından yapılan satışla beraber kulübün çoğunluk hissesi uzun süredir United taraftarı tarafından protesto edilen Glazer ailesinde kalsa da futbol takımının yönetimi Ratcliffe’e geçti.

Ratcliffe'in hisseler için ödediği tutarın yanı sıra Old Trafford'un yenilenmesi için 236 milyon sterlin ödeme yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili Manchester United'dan yapılan açıklamada, “Manchester United, FA ve Premier League de dahil olmak üzere tüm koşulların onaylanmasının ardından Sir Jim Ratcliffe’in kulübün %27,7’lik hissesini satın aldığını onaylamaktan memnuniyet duyar” ifadelerine yer verildi.

Manchester United is pleased to confirm that Sir Jim Ratcliffe has completed his 27.7% acquisition of the club, following approval of all conditions, including the FA and the Premier League.#MUFC