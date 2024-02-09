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Manisa'da inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde inşaatı süren binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Yerel
  • 09.02.2024 01:34
  • Giriş: 09.02.2024 01:34
  • Güncelleme: 09.02.2024 01:36
Kaynak: AA
Manisa'da inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde inşaatı süren binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Şehit Hasan Kuzu Caddesi'ndeki inşaatı devam eden 4 katlı binaya giren Mustafa K. (47) yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu asansör boşluğundan çıkartılan Mustafa K, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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