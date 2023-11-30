Mansur Yavaş'a hakaret eden Cübbeli Ahmet ifade verdi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılan dava kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi.

Yavaş'ın şikayeti sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Ünlü, ifadesinin ardından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ünlü, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında, 'Anadolu gemisi şu anda İzmir’e geldi, 15’inde gemi gidecek. İHA ve SİHA’lar artık konuşulmayacak. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz belli değil' gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine ben de yapmış olduğum bir konuşmada bunu tenkit mahiyetinde çok şaşırdığımı belirttim" dedi.

Ünlü, "Bunu hakaret addederek dava açacağım demişti. Tebliğ geldi o tebliğ üzerine ifademizi verdik. Orada maksadımız Mansur Beye hakaret değil. Bu kelimerle diğer kelimeler yan yana getirilince sanki Mansur Bey'e hakaret gibi anlaşılıyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel seçim sürecinde yaptığı bir açıklamada “14 Mayıs’ta bir seçime gidiyoruz. Ama televizyonlara baktığımızda seçime mi savaşa mı gidiyoruz belli değil? SİHA’lar, İHA’lar çıkmış seçim için konuşuluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Mahmut Ünlü ise "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?" demişti.