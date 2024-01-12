Mansur Yavaş açıkladı: ABB çalışanlarına yüzde 70 zam

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye personellerine yüzde 70 zam yapıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılla beraber belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 70 zam yapıldığını açıkladı.

"5 Farklı İş Kolunda Faaliyet Gösteren sendikalar ile Ek Protokol İmza Töreni"nde konuşan Yavaş, 5 sene boyunca belediyede görev yapan herkese teşekkür ederken 2019'daki yerel seçim sürecinde kendisi hakkında yürütülen kara propagandadan da bahsetti.

Daha sonra zammı açıklayacağı sırada belediye çalışanlarına “Kaç bekliyorsunuz?” diye soran Yavaş’a salondan “100” sesleri yükseldi. Yavaş, buna “karşılık olarak “Evet, şimdilik yüzde 70″ dedi.