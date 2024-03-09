Mansur Yavaş: Herkese eşit şekilde hizmet ediyoruz

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Bağlıca'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Yavaş "Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden, ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin ABB adayı Mansur Yavaş, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Yavaş, "Bundan sonra inşallah bizler Erdal başkanla beraber kimsenin parasını boşa götürmeden, şeffaf, adil bir şekilde seçimden sonra rozetimizi çıkarıp çalışmalara başlayacağız. Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Bağlıca'daki açılışta konuşan Mansur Yavaş, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikcioğlu ile kazandıktan sonra rozetinlerini çıkarıp eşit bir şekilde çalışacaklarını kaydetti.

Yavaş, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir kampanya yapmıştık. SMA testi yapmak için Başkent Üniversitesi Hastanesi'yle, evlenmeden önce SMA testi yaptırmak isteyen herkese ücretsiz olması için anlaşma yaptık. Daha sonra Sağlık Bakanlığı işi ele alınca biz bıraktık ama SMA'lı çocuklarımızı görünce demek ki biz belediyeye nikah için başvuran herkese bundan sonra zorunlu koşalım. İhtimale bırakmayalım. Nerede bir problem var onu nasıl çözeriz diye düşünüyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız o."

Bağlıca'ya bağlı metro hattının bittiğini ancak hızlı trenden Eryaman'a giden kısmı için yeni ihale yapıldığını belirten Yavaş, Koru'dan Eryaman'a kadar rahat şekilde gidileceğini ifade etti.

"HERKESE EŞİT ŞEKİLDE HİZMET EDİYORUZ"

Yavaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden, ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Artık Ankaralı şeffaf bir şekilde tarafsız bir şekilde, adil şekilde yönetilmeye devam edecek. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Erdal başkanımla beraber rozetimizi çıkarıp herkesi kucaklayacağız."