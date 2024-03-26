Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonları açıklandı

Mal varlığını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'a tepki göstererek kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'da aldığı evin fiyatını ve banka opsiyonlarını da açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'da satın aldığı evin fiyatını ve banka opsiyonlarını açıkladı.

AKP'nin adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, Çağlayan Yavaş'ın Londra'da satın aldığı ev için "Tüm mal varlığım Mansur Yavaş’ın kızının Londra’daki evi kadar etmez” dediği hatırlatılan ve Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi tarafından yapılan açıklamda, "Bu süreçte, rakibimiz Sayın Turgut Altınok’un da kamuoyu baskısıyla mal varlığını açıklamak zorunda kaldığı bilinmektedir. Ne var ki bu umumi bildirimin eksik yapıldığı hem kendi beyanlarından hem de kendi ailesinin beyanlarından ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Çağlayan Yavaş'ın Londra'da satın aldığı evle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

1. Çağlayan YAVAŞ, evini 465.000 Sterlin’e almıştır.

2. 465.000 Sterlin’in 372.999 Sterlin’i banka kredisi çekilmiştir.

3. Bu kredi, İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan “mortgage” sistemi ile çekilmiş olup 384 AY, YANİ 32 YIL TAKSİTLE GERİ ÖDENECEKTİR.

4. Sayın Mansur Yavaş bu ev alınırken kızına 100.000 pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir.



Açıklamada Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığının eksik olduğuna dair iddialar da hatırlatılırken "Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dâhil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz" denildi.