Mansur Yavaş'tan Altınok'a mal varlığı göndermesi: Kız kardeşinizi de mi yalanlayacaksınız?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'un mal varlığını eksik açıkladığıyla ilgili iddiaları gündemine taşıdı. Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in açıklamalarını hatırlatan Yavaş, Turgut Altınok'a "Bir tane bile daire eksik gösterdiyseniz halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Kaldı ki kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız?" diye sordu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin ABB adayı Mansur Yavaş, CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Seyranbağları seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Yavaş, AKP'nin ABB adayı Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in, Altınok ailesinin malvarlığıyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Altınok'a yineden "Halktan sakladığınız ne varsa açıklayın" çağrısında bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

"1999 yılında Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığımdan itibaren bütün hesaplarım açıktır. Kaldı ki dördüncü defa aday oluyorum. En ufak bir açık bulsalardı her gün televizyonda onları dinleyeceksiniz değil mi? Dolayısıyla mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor.

Şimdi de diyor ki 'Bana tapularını göster.' Bir tane bile daire, bir tane bile arsa eksik gösterdiyseniz halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Kaldı ki kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz? Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halktan sakladığınız ne var her şeyi açıklayın. Zaten bunlar mutlaka bir şekilde göz önüne çıkacaktır."