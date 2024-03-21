Altınok'un ablası 'Başka şeyler de var' diyerek eksik yazılan hisseleri açıkladı

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un resmi mal bildiriminde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığını öne sürdüğü 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı. Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel ise, "Üstelik mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut’a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir. Ama onlar da var, babadan kalan başka şeyler de var" dedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ın mal varlığını açıklamasının ardından kendisine yapılan çağrılar karşısında yaptığı “'Mülk bizim değil Allah’ın' açıklaması gündem olmuştu.

Turgut Altınok'un resmi mal bildiriminde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığını öne sürdüğü 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı. Ayrıca mal varlığında yer verilmeyen Antalya'da 600'den fazla dairesi olduğu öne sürüldü. Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel ise mal varlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Altınok’un ablası Günaydın Altınok Altınel, Turgut Altınok’un mal varlığının "dededen ve babadan kalma" olduğunu söylerek şunları söyledi:

"7 kız 4 erkek, 11 kardeşiz. Hem dedemiz hem babamız zengindi. Babam pek çok ünlü markayı Türkiye’ye ilk getiren isimdir. 1986’da vefat ettiğinde ardında petrol istasyonlarından tankerlere birçok mal varlığı kalmıştı. Sadece Etimesgut ilçesinde bize 100 dönüm arsa bırakmıştı."

"BANA DA ÇOK MİRAS KALDI"

Altınok’un yıllar önce de "en zengin başkan" diye haber olduğunu söyleyen Altınok’a kendisine de kardeşi gibi büyük bir mirasın kalıp kalmadığını şöyle yanıtladı:

"Biliyorsunuz biz de geleneksel olarak erkeklere daha çok pay düşer. Babamız yaşarken pek çok mülkü Turgut’un ve erkek kardeşlerimizin üzerine yapmıştı. Bir kısım malı ise ayırarak ‘ben öldükten sonra kızlara paylaştırın’ demişti. Babam öldükten sonra o mallara da erkekler hissedar oldu mu dersen oldu. Ama bu haliyle bile bana da çok miras kaldı."

"FAZLASI DA VAR"

Kendisinin de 37 parçadan oluşan tapu kayıtlarını paylaşan Altınel, şöyle devam etti:

"Üstelik mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut’a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir. Ama onlar da var, babadan kalan başka şeyler de var. Ayrıca Turgut kendi malını Antalya’daki gibi inşaat yaptırarak daha da değerlendirmiş. Ben de mesela Ankara’daki bir arazimi satıp daha değerli bir yerde alım yaptım. Yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen. Bunu anlatamadık."