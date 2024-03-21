Turgut Altınok 'nerede oturuyorsunuz' dedi, aldığı yanıt gündem oldu: Mal varlığı göndermesi

Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, bir seyirciye "Hangi mahallede oturuyorsunuz?" diye sordu. Seyirci ise verdiği yanıtta Altınok'un mal varlığına gönderme yaparak, "Komşunuzum. Zaten mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya da komşuymuşsunuz

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, BabalaTV'nin Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına konuk oldu.

Programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabından yayınladığı videoya göre bir seyirci, Altınok'a "Çubuk'un köyünde, Akyurt'un köyünde, Gölbaşı'nın köylerinde çöp konteyneri varken Keçiören'in hiçbir yerinde yok. Eğer ki olur da seçilirseniz bütün ilçelerdeki çöp konteynerlerini toplayacak mısınız?" diye sordu.

Altınok'un "Hangi mahallede oturuyorsunuz?" sorusuna seyircinin verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Seyirci, "Komşunuzum, Tepebaşı'nda oturuyorum. Zaten mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya da komşuymuşsunuz." ifadelerini kullandı.