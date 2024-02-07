Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın iddialarına yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik" ifadelerine yanıt veren ABB Başkanı Yavaş, belediyenin onaylanan projelerinin belediye meclisinde bekletildiğini, kamu bankalarından almadıkları kredileri anımsattı. Yavaş, "Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyor ama onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mansur Yavaş, AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri sık sık hedef aldığı 'hizmet vermiyorlar' sözlerine yanıt verdi, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un seçim vaatlerini değerlendirdi.

Altınok'un emekliye 'Başkent Kart' desteği vereceklerine ilişkin açıklaması sorulan Yavaş, "3 yıldır bunu sağlıklı şekilde uyguluyoruz zaten. Sayın başkan meclise gelmediği için bizi takip etmemiş anlaşılan. Türkiye'de ilk uygulayan biziz" dedi.

"ERDOĞAN'IN ANLATTIKLARINI YAŞIYORUZ

Erdoğan'ın "Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" sözlerine de tepki gösteren Yavaş, kamu bankalarından kredi alamadıklarını, onaylanmış projelerin belediye meclislerinde bekletildiğine vurgu yaptı.

Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyor ama onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz" dedi.

Yavaş, şunları söyledi:

"O zaten kanun gereği. Cumhurbaşkanının özel tasarrufu olamaz. Muhalif belediyeler İller Bankası'ndan ne kadar kredi alabilmiş, kamu bankalarından bir kuruş alabilmiş mi? Biz hiç alamadık. Erdoğan'ın onayladığı arıtma projemiz var. Kredisini bulduk, 8 aydIr belediye meclisinde bekletiliyor. Bugün internette Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyor ama onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz."